شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يترقب قرار فايلر بدخوله قائمة الأهلى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى دخوله قائمة فريقه قبل مواجهة الجونة المقرر إقامتها غداً الأربعاء على ملعب استاد القاهرة فى بطولة الدورى العام، ويعلن السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه بعد انتهاء مران الفريق اليوم الثلاثاء والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك صالح جمعة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بداية من يوم الأحد الماضي، وظهر صانع ألعاب الأهلي في التدريبات بشكل جيد ليقترب من التواجد في قائمة الفريق بمواجهة الجونة المقبلة.

وأعلن صالح جمعة عودته للمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب طويلة، وذلك فى المباراة المقبلة أمام الجونة، ونشر اللاعب صورته فى تدريبات الفريق الأحمر الجماعية عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك، معلقًا عليها: "موعدنا الماتش القادم".

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منذ انضمام صالح جمعة إلى النادي الأهلي في صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة في 69 مباراة فقط مع الأهلي، ليس بسبب الإصابات أو ضعف المستوى، وإنما بسبب الخروج الدائم عن عادات القلعة الحمراء، إلا أنه تعهد بالالتزام من جديد وطلب فرصة ثانية.

الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادي الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 373 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة في الفريق الأحمر في ظل الغيابات التي ضربت الأهلي بسبب الاصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق في أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة، ويبقى الدور الأكبر على صالح في إثبات صدق نواياه هذه المرة، بعدما بات مرشحاً للظهور في مباراة الجونة بالجولة 22.