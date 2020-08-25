شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: ممدوح عباس ظلمنى ومروان محسن مهاجم جيد ووائل جمعة تعبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو زكى مهاجم الزمالك الأسبق أن ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق ظلمه عندما حدد مبلغ 250 مليون جنيه للاستغناء عنه بعد التألق فى الدورى الإنجليزى، مؤكدا أنه لم يتعامل بواقعية مع العروض التي وصلته بالإضافة إلى وصفه له بأنه أفضل من ميسى نجم برشلونه الإسبانى.

وقال عمرو زكى في تصريحات تليفزيونية "ممدوح عباس لم يكن واقعيا فى التعامل مادياً مع العروض التي وصلتني بعد التألق في البريميرليج"، مضيفا أن ممدوح عباس كان يتدخل في الأمور الفنية أكثر من اللازم وفى مرة اتصل عليا وقالى إيه رأيك نلاعب جمال حمزة مدافع المباراة القادمة علشان بيعرف يطلع اللاعيبه كويس من تحت".

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وخالف عمرو زكى أحاديث النقاد الرياضيين بشأن مروان محسن مهاجم الأهلى بعدما شدد على أنه كان مؤثرا فى الدقائق التى لعبها فى مباراة القمة أمام الزمالك، على الرغم من تعرضه للكثير من الانتقادات.

وقال زكى "مروان محسن كان مؤثرا في الدقائق التي لعبها فى مباراة القمة بغض النظر عن الكرة التي تركها، والتي أعتبرها لامبالاة وعدم إحساس بالمكان، مشيرا إلى أنه مهاجم جيّد، لكن إصاباته الكثيرة وحظه السيئ سبب بُعده عن التهديف، وهو يلعب في فريق لا يتحمل جماهيره ابتعاده عن التهديف، ولو أنا مكان مروان محسن همشي من الأهلي في التوقيت الحالي".

وكشف البلدوز أن وائل جمعة مدافع الكرة المصرية الأسبق من أصعب المدافعين الذى واجههم على الإطلاق، بالإضافة إلى جون تيرى مدافع تشيلسى السابق الذى يعد المدافع المتكامل في البريميرليج.