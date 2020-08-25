شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس الاستعانة بإسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الاستعانة بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة سواء كبديل لعبد الله جمعة أو أساسي في حالة تعرض الأخير لأي إصابة او إيقاف، ويبحث كارتيرون عن حلول لأزمة الجبهة اليسري في الزمالك بعد إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بكسر في الترقوة واجراءه جراحة يغيب علي اثرها ما يقرب من 3 أشهر عن التدريبات والمباريات.

وسبق وان شارك اسلام جابر في مركز الظهير الأيسر في بعض المباريات الودية مع المدير الفني السابق للفريق الصربي ميتشو، كما استعان به كارتيرون في مركز الظهير الايسر كبديل في مباراة بيراميدز.

من ناحية اخرى أكد طارق عبد الشافي شقيق لاعب نادي الزمالك محمد عبد الشافي، أن حاله محمد عبد الشافي مستقرة للغاية حاليا، ويسير اللاعب علي الأدوية التي خصصها الدكتور المعالج له، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "أنه كان من الطبيعي أن يتم إستقبال وليد سليمان بشكل جيد، خاصة أنه جاء لزيارة اللاعب، وأن محمد عبد الشافي قد قبل إعتذاره عما حدث داخل المباراة، وكان التعليق فقط أنه كان هناك حماس زائد داخل أرض الملعب".

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وأكمل"الإصابة قضاء وقدر وعبد الشافي مؤمن بذلك للغاية، وأن اللاعبين أصدقاء خارج الملعب ويسود بينهم المودة والمحبة".

وأختتم"من الممكن أن يكون هناك تعليق آخر من المسؤولين داخل نادي الزمالك أن الإصابة مقصودة من وليد سليمان، ولكن كل ذلك تعتبر وجهات نظر وأهم شئ هو صحة اللاعب وأن يعود لممارسة عمله من جديد".