شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن للجنة الخماسية: لماذا تحققوا مع عدلى القيعى وتتركوا الآخرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، من قيام اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى بالتحقيق فى حديث المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، ومقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادى الأحمر، بهذه السرعة، وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "اللجنة الخماسية تفاعلت بشدة ضد عدلى القيعى، بعد هجومه على حكم لقاء الأهلى والزمالك، وكلفت رئيس لجنة الانضباط بالتحقيق فى كلام القيعى".

وأضاف: "لماذا لم يتم اتخاذ نفس الموقف تجاه التجاوزات التى تحدث عبر شاشة القنوات الفضائية، حتى أن هناك تجاوزات ضد أعضاء اللجنة الخماسية أنفسهم ولم يتحركوا ولم يتخذوا أى قرار".

وواصل:" هل الأعضاء فى اللجنة لم يتابعوا تلك القنوات الفضائية والتجاوزات ضدهم، يجب أن يتم تحويل كل التجاوزات إلى لجنة الانضباط طالما سيتم إحالة المهندس عدلى القيعى، من يتجاوز لابد أن يعاقب".

وزاد: "لا يجوز أن نرى شخص واحد، بينما مع الآخرين " لا نسمع لا نري"، البعض يريد إغماء عينيهم وسد آذانهم عن التجاوزات".

وأردف: "مستغرب للغاية من التحرك السريع ضد القيعى، ولذلك فيجب تطبيق المبدأ نفسه وأن يتم إحالة الجميع إلى لجنة الانضباط في ظل كثرة التجاوزات خلال الفترة الماضية".

وأتم: "بما أنكم تريدون معاقبة القيعى، فيجب معاقبة الآخرين".

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