هل يحق للأهلى الدفع بوليد أزارو أمام الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعالت المطالب للجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعودة المغربى وليد أزارو لصفوف الفريق لتدعيم هجوم الفريق على النحو المطلوب عقب انتهاء إعارته، خاصة بعد أن أثبتت التجربة أن إمكانيات التوربيد المغربى تفوق كل قدرات المهاجمين المقيدين داخل القائمة الحمراء.
وطالب البعض بضرورة عودة وليد أزارو لتدريبات الفريق ومن ثم تجهيزه لمواجهتى الوداد المغربى فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، خاصة أنه مقيد فى القائمة الأفريقية الحمراء قبل انتقاله للاتفاق السعودى على سبيل الإعارة فى يناير الماضى، إلا أنه تم قطع الإعارة خلال الأيام الماضية.
وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى استدعاء المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته مؤخراً لنادي الاتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء، حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور المهمة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
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