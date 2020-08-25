شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يؤكد قيادة السلحدار وأبو جريشة للإسماعيلى أمام طنطا لضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلى على أن أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الأقرب لتولى القيادة الفنية للفريق فى مباراة طنطا بعد غدا بالدورى الممتاز بعد رحيل المدبر الفنى الفرنسى ديديه جوميز.

وقال الصغير فى تصريح لـ برنامج وان تو الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت أف إم أن إستمرار السلحدار و أبو جريشة ستحدده إدارة الفريق أو إستقطاب جهاز فنى جديد فى المرحلة المقبلة.

قام الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى بجمع متعلقاته الشخصية من النادى ووداع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى المعاون له متمنياً لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، عقب تلقيه إخطاراً من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بإنهاء العلاقة بين الطرفين اليوم بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

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ويخضع اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طنطا في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام وتعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية .

و يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وفى وقت سابق ، عبر سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلي، عن عدم رضاه عن أداء الدراويش فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعادل الفريق فى مباراتى وادى دجة وحرس الحدود، وقال سعفان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لم نكن موفقين فنياً فى مباراتى الحرس ودجلة، نعترف بأخطائنا ونحتاج لمراجعة، ومع احترامى للفريقين السابقين هناك فرق أقوى سنواجهها ويجب أن نعيد حساباتنا، وهذا المركز لا يليق بالدراويش".