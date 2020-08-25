سموحة يستعيد صلاح محسن والهانى سليمان أمام الطلائع وغياب ناصر ماهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الثنائى صلاح محسن مهاجم فريق الكرة بنادى سموحة وزميله الحارس الهانى سليمان لتشكيل الفريق السكندرى فى لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الـ22 بعد غيابهما عن الفريق فى المباريات الأخيرة.
وكان صلاح محسن قد اشتكى من شد بسيط قبل مباراة بيراميدز الماضية الأمر الذى جعل حمادة صدقى المدير الفنى يمنح اللاعب راحة سلبية خشية تفاقم الإصابة وخضع لعدة جلسات وبالفعل نجح الجهاز الطبى فى تجهيز اللاعب لمباراة الطلائع الهامة، بينما انتهى ايقاف حارس سموحة الهانى سليمان ثلاث مباريات وهي العقوبة التى كان قد تعرض لها بسبب الاحداث المؤسفة التى ارتكبها فى لقاء الاتحاد الودي قبل استئناف الدورى مع تغريمه 50 الف جنيه .
ويسعى حمادة صدقى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام طلائع الجيش لتعديل موقف الفريق بعد النتائج الأخيرة، ويقع سموحة فى المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدورى، برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 21 مباراة.
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