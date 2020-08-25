شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله ويتواصل هاتفياً مع عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى -صباح اليوم الثلاثاء- بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية ، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

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واستمع وزير الشباب والرياضة إلى اللاعب مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذي يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له ، وامتنانه إلى جميع من يسانده فى أزمته الصحية.

وعبر وزير الرياضة للاعب مؤمن زكريا عن خالص دعواته، وتمنياته له بالشفاء، والعودة مرة أخري للملاعب فى أقرب وقت، مشيراً أن الجماهير المصرية والمنظومة الرياضية تسانده، وتدعمه فى أزمته الصحية، وتخلق حالة من الالتفاف والتكاتف والدعم والتشجيع للاعب ؛ تعبيراً عن حبها للاعب، ودعواتها له بتخطي الأزمة الصحية التى يمر بها.

وفى سياق متصل ، أجرى الدكتور أشرف صبحي اتصالاً هاتفياً باللاعب محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك للاطمئنان على حالته عقب إجرائه العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً جراء إصابته في مباراة القمة الأخيرة وخروجه من المستشفى ، متمنياً له الشفاء في القريب العاجل.

وأكد وزير الرياضة حرص الوزارة على متابعة جميع اللاعبين المصريين بالتنسيق مع مختلف الهيئات الرياضية ، وتقديم الرعاية والدعم المطلوب لهم، ومساندتهم بشكل دائم كونهم أبطال مصر فى مختلف الألعاب الرياضية، قدموا العديد من الإنجازات، وأسعدوا الشعب المصري فى كثير من المحافل.