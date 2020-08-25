الزمالك يستعين بكهربا للحصول على الفوائد فى أزمة أحمد الشناوى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان مسئولو نادى الزمالك بمحمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالى، فى طلبهم للجنة التظلمات باتحاد الكرة، للحصول على مبلغ الـ8 ملايين جنيه من أحمد الشناوى حارس بيراميدز بجانب الفوائد على هذا المبلغ لمدة عامين، حيث إن تاريخ الشكوى يرجع إلى 2018 ولم يتم البت فيه حتى الأن.

وحددت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، 17 سبتمبر موعداً لحسم قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قراراً بإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

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وعلق المستشار عادل الشوربجى، على استماع اللجنة لأقوال أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز فى شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائى، قائلا "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوى مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

وأضاف عادل الشوربجى، فى تصريحات له، "الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ الذي حصل عليه أحمد الشناوي بالفوائد، لكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائي يوم 17 سبتمبر".