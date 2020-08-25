شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. ياسر رضوان: بحب المكرونة وأهوى التنس وأسمع الهضبة وميسى لاعبى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو ياسر رضوان نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

التنس

* هل تحب دخول المطبخ ؟

طبعا ، نظرا لتواجدى فى الإحتراف فترة كبيرة وده علمنى التعامل بشكل جيد وممكن أقوم بعمل الغذاء كله فى المنزل فى بعض الأوقات .

* ما هى الأكلة التى تفضلها ؟

المكرونة بجميع أنواعها

* من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

* من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

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* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

ضابط شرطة

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الملابس الكاجوال

* ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

ألمانيا

* من هو لاعبك المفضل في كرة القدم والنادي الذي تشجعه عالميا ؟

ميسى - برشلونه