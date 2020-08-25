شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: "الانضباط" تراجع تصريحات عدلى القيعى ولن نسمح بالتجاوزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، أن لجنة الحكام قدمت مذكرة رسمية ضد التصريحات التى أدلى بها المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادي الأهلى، وهجومه على حكام لقاء القمة، وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "تلقينا مذكرة من لجنة الحكام بشأن التصريحات التى أدلى بها المهندس عدلى القيعى، ومن الطبيعي تحويلها إلى لجنة الانضباط لدراسة الأمر، ولو فيها تجاوز سيتم توقيع العقوبات وفقا للائحة".وأضاف: "بالتأكيد لجنة الانضباط ستدرس الأمر جيدًا، قبل إصدار أي قرار رسمي بشأن الأمر".

وواصل: "لجنة الانضباط قبل توقف كورونا، تتعامل مع جميع التجاوزات بمنتهي القوة وكانت في اجتماعات يومية، وقامت بإصدار قرارات ضد رؤوساء عدة أندية".

وأكمل:" بعد المباريات يكون هناك بعض العصبية، ولابد أن يتحكم الجميع في أنفسهم ولا يتجاوزون في حقد أحد".

وأتم: "الحكام هم قضاة الملاعب ولابد من أن يحظوا بمنتهى الدعم من جميع الأندية".

فيما نفي وليد العطار، وصول أى شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد وليد سليمان، وقال :" لم يصلنا أي شكوى رسمية من نادي الزمالك بشأن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي".

وأضاف:" من الوارد أن يحدث إصابات في المباريات، ونتمنى السلامة لمحمد عبدالشافي، وهو لاعب رائع من الناحية السلوكية".

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وكشف العطار عن موعد نهاية الموسم الجاري: "نهاية الموسم في نهاية أكتوبر أو مطلع الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف:" اللاعبين والاجهزة الفنية حدث لهم حالة استرخاء في اتباع الاجراءات الوقائية، قمنا بتعيين مراقب طبي في كل المباريات من أجل المحافظة على الجميع واتباع الاجراءات".

وواصل:" تعليمات المراقب الطبي من الواضح أنها في بعض المباريات لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب".

وزاد:" بدأنا في إرسال إجراءات تحذيرية للأندية بسبب الأخطاء التي يقعون فيها بسبب عدم اتباعهم الاجراءات الاحترازية".

وعن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي قال العطار: "اتحاد الكرة كان يتواصل دائما مع مؤمن، وحضر لقاء السوبر في أبوظبي، الفترة الأخيرة كانت توجيهات عمرو الجنايني بضروة التواصل مع اللاعب وتوفير كافة متطلباته".

وواصل:" اتحاد كرة القدم لن يتأخر عن دعم مؤمن زكريا معنويا وماديًا، وأي دعم مالي سيتم توفيره على الفور".