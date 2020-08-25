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الأمريكى هاريس ينضم لسلة الاتحاد قبل مواجهة الأهلى فى كأس السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فجر اليوم المحترف الأمريكى مارفل هاريس لاعب فريق سلة الاتحاد السكندرى، للانضمام إلى صفوف الفريق ، قبل مواجهة الأهلى في نهائى كأس السلة والمقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم بصالة الشباب و بأكتوبر .

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى في نهائي كأس كرة السلة، وسط مساعى وطموحات لكل فريق للتتويج باللقب على حساب الفريق الآخر.

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وجاءت عودة مارفل هاريس بعد فشله في الانتقال إلى اليابان للانضمام إلى أحد الفرق التي فاوضته خلال الأيام الماضية ، ليعود في النهاية إلى زعيم الثغر و إكمال مسيرته مع الفريق السكندرى.

نجح الاتحاد في الوصول إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة بعد تغلبه على سموحة بنتيجة كبيرة 89-66 في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما وصل الأهلى بالفوز على سبورتنج 77 / 69، ليلتقى الفريقان مساء اليوم على كأس البطولة.

يمتلك فريق الأهلى عدة لاعبين يمثلون القوة الضاربة في المباراة، مثل أحمد السلعاوى، ومودى الجارحى إضافة إلى المحترف الأمريكي اليكس يونج، في المقابل نجد الاتحاد السكندرى على أتم استعداد للقاء الفريق الأحمر خاصة وأن الفريق يضم بين صفوفه عدة أسلحة مثل رامى إبراهيم و إسماعيل احمد، وأحمد الصباغ، ورغم عدم وصول مارفيل هاريس المحترف الأمريكي خلال المباريات الماضية، إلا أن الفريق استطاع أن يصل لنهائى المنافسات.

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