شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: سلبية المسحة الطبية للاعبى المصرى قبل مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن سلبية نتيجة المسحة الأخيرة لجميع لاعبي الفريق البورسعيدي والجهاز الفني قبل لقاء نادي مصر المقرر له غدا في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.في نفس الوقت أكد العشري على تحول نتيجة مسحة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي الفريق إلى سلبية.
ويستعد الفريق البورسعيدي للقاء نادي مصر غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الدوري المصري الممتاز.
كان اتحاد الكرة سبق وقرر إلغاء قرار اعتبار المصري منسحبا أمام الإسماعيلي وتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري بسبب وجود إصابات عديدة بكورونا في الفريق قبل تماثل الجميع للشفاء مؤخرا.
من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تقديم شكوى رسمية ضد لاعبه البوركينى سعيدو صنبورى الذى تغيب عن صفوف الفريق منذ فترة ورفض الإنخراط فى التدريبات مع زملائه بعد قرار الإيقاف الذى أصدره طارق العشرى المدير الفنى للفريق على اللاعب بصحبة الليبى مفتاح طقطق .
وكان اللاعب قد رفض الإنتظام فى التدريبات ضاربا بتعليمات الجهاز الفنى عرض الحائط ومفضلا عدم استكمال الموسم مع الفريق بالرغم من تألقه خلال الفترة الماضية وتحديدا مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق للنادى البورسعيدى .
ويجهز مسئولو المصرى ملفا كاملا بكل الازمات التى افتعلها اللاعب خلال فترة تواجده داخل صفوف الفريق .
كانت هذه تفاصيل خبر العشرى: سلبية المسحة الطبية للاعبى المصرى قبل مواجهة نادى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.