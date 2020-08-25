شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: سلبية المسحة الطبية للاعبى المصرى قبل مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن سلبية نتيجة المسحة الأخيرة لجميع لاعبي الفريق البورسعيدي والجهاز الفني قبل لقاء نادي مصر المقرر له غدا في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.في نفس الوقت أكد العشري على تحول نتيجة مسحة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي الفريق إلى سلبية.

ويستعد الفريق البورسعيدي للقاء نادي مصر غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الدوري المصري الممتاز.

كان اتحاد الكرة سبق وقرر إلغاء قرار اعتبار المصري منسحبا أمام الإسماعيلي وتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري بسبب وجود إصابات عديدة بكورونا في الفريق قبل تماثل الجميع للشفاء مؤخرا.

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