شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى بعد التنمر على خطوبة ابنته: الصواعق لا تضرب إلا القمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الكابتن عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، ضحية جديدة للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن خطوبة ابنته شاهنده أمس، ونشر صور من حفل خطوبتها مع خطيبها ووجه لها التهنئة، إلا أن التعليقات الساخرة نالت من عصام الحضري وابنته بسبب فستان خطوبتها.



عصام الحضرى على تويتر

ورد الكابتن عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، على تعرضه وابنته للتنمر بمشاركة صوره اليومية من التدريبات الرياضية الشاقة التي يخوضها للحفاظ على لياقته البدنية، ووجه رسالة شديدة القوة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " قد يجرحك كلام أحد السفهاء.. لكن تذكر أن الصواعق لا تضرب إلا القمم".



عصام الحضرى



عصام الحضرى فى التدريبات

وكان قد أعلن الكابتن عصام الحضرى، خطوبة ابنته شاهنده أمس الاثنين، حيث هنأتها عبر حسابه بموقع تويتر، وسط العديد من التهانىء من جمهوره ومتابعيه.

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وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر:"حبيبتي شاهنده أول فرحتي كبرت و بقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب مبروك عليك شاهنده يا عمر".

كما احتفلت شاهندة الحضرى، ابنة حاس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، بحفل خطوبتها، وسط مجموعة من الأصدقاء والأقارب، حيث نشرت شقيقتها شدوى العديد من اللقطات من الحفل عبر حسابها بموقع انستجرام.

وعلى جانب آخر، قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبي الزمالك".

وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف".