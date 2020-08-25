شوبير: باوك اليونانى استقر على رحيل "وردة".. وحزين على رمضان صبحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن عمرو وردة لاعب المنتخب قريب جدا من مغادرة ناديه باوك اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "إن نادى باوك اليونانى استقر على الاستغناء عن لاعبهم عمرو وردة بسبب سلوكياته خارج الملعب".

وأضاف أحمد شوبير: "قد تكون وجهة عمرو وردة المقبلة فى قبرص وللأسف سيبدأ العدد التنازلى للاعب فى كرة القدم"، وتابع: "عمرو وردة أضاع العديد من الفرص ولم يستغل قدراته الفنية جيدا".

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وتابع شوبير ، أنه حزين بسبب بقاء رمضان صبحى فى مصر وعدم عودته مرة أخرى إلى الاحتراف واللعب فى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، ويمتلك كل مقومات النجاح فى الاحتراف فى ظل القدرات الفنية والبدنية الرائعة التى يمتلكها إلى جانب صغر عمره.