شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: باوك اليونانى استقر على رحيل "وردة".. وحزين على رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن عمرو وردة لاعب المنتخب قريب جدا من مغادرة ناديه باوك اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "إن نادى باوك اليونانى استقر على الاستغناء عن لاعبهم عمرو وردة بسبب سلوكياته خارج الملعب".
وأضاف أحمد شوبير: "قد تكون وجهة عمرو وردة المقبلة فى قبرص وللأسف سيبدأ العدد التنازلى للاعب فى كرة القدم"، وتابع: "عمرو وردة أضاع العديد من الفرص ولم يستغل قدراته الفنية جيدا".
يذكر أن رمضان صبحى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة بعد وصول المفاوضات بين بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزى إلى مرحلة متقدمة للغاية .
فى سياق متصل، أعلن كارلوس كوربيران المدير الفنى لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن خروج النجم المصرى رمضان صبحى، من حساباته فى الموسم المقبل، نظرا لأن اللاعب أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ووتحدث كوربيران، للموقع الرسمى لنادى هدرسفيلد الإنجليزي، قائلا:"رمضان صبحى وفلوران هاديرجوناج، لن يخوضوا التدريبات مع الفريق، لأنهم اقتربوا من الرحيل عن الفريق، فى الصيف الحالى".
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