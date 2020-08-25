شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل عدلى القيعى للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وحال التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة.

وانتقد عدلى القيعى حكم مباراة القمة 120 قائلا: "هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصا أنه فعل نفس الأمر فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى".

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وقال عدلى القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" يا أبناء الأهلى اتحدوا لقد جاء وقت الخوف على الأهلى وعندما كنا نقول لا تخافوا على الكيان كان الأمر يقتصر على بعض المناوشات الكروية لكن الأمر أصبح مخيفا ومرعبا في الوقت الحالي".

وتابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" التحالفات ضد الأهلى في الزيادة وكذلك الانفاق وهناك من يتفنن في إيجاد أخطاء للنادى الأهلى خاصة فى خطوات التجديد للاعبين" مؤكدا "ما حدث في مباراة القمة لم يفاجئنى ولكن أكد مخاوفي".

وواصل القيعى: "جمهور الأهلى يجب أن يفطن تماما للهجوم على فريقه ويدعمه لأن كمية الناس التي تنقض على الأهلى كثيرة ومواقفهم تتغير في يوم وليلة".