شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف اختبارات المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأولمبي للمنتخبات والفرق القومية بالمعادي، اختبارات المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر 2021 المقرر لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، حيث يبدأ أول اختبار غداً الأربعاء ، حتى يوم 14 سبتمبر المقبل ، فيما يجري اختبارات المتطوعين في الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر .

فيما عقد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى مؤخرا جلسة مع اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر، بحضور رئيس اللجنة المهندس هشام نصر، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي، وحسين لبيب مدير البطولة.

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وتناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بحفل قرعة المونديال المقرر إقامته فى 5 سبتمبر المقبل أمام سفح الأهرامات، بحضور مسئولى الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومسئولى المنتخبات المشاركة فى المونديال.