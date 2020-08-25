شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف اختبارات المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأولمبي للمنتخبات والفرق القومية بالمعادي، اختبارات المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر 2021 المقرر لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، حيث يبدأ أول اختبار غداً الأربعاء ، حتى يوم 14 سبتمبر المقبل ، فيما يجري اختبارات المتطوعين في الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر .
فيما عقد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى مؤخرا جلسة مع اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر، بحضور رئيس اللجنة المهندس هشام نصر، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي، وحسين لبيب مدير البطولة.
وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول البرنامج الشامل لفعاليات حفل القرعة، بدءاً من وصول السادة الضيوف، ومراسم استقبالهم، وفقرات الحفل، وإخراجه بشكل كامل بصورة تعكس قدرة مصر التنظيمية للبطولات الدولية الكبرى.
كما تم الاتفاق على التصور المقدم للمكان المحدد لاستضافة مراسم القرعة بأحد الفنادق مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق التام مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى.
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