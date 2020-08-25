شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن حق حضور 53 ناديا للجمعية العمومية المقبلة للاتحاد المقرر إقامتها أواخر سبتمبر المقبل لمناقشة بعض البنود الجديدة فى اللائحة.

وقال سامح حمدى إن اللجنة الأولمبية أخطرت الاتحاد بعدم حضور مراكز شباب، خاصة أنها أصبحت تابعة لوزارة الشباب والرياضة وحق حضور الأندية فقط.

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة.

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.

وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الاحترازية .

فيما قررت اللجنة المؤقتة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .