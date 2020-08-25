شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يطالب وزير الرياضة بضم الكابيتانو والثعلب إلى خماسية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أيمن يونس نجم الزمالك السابق، والمنتخب الوطنى السابق من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تحويل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إلى لجنة سباعية، بضم الثنائى حسام غالى نجم الأهلى السابق وحازم إمام نجم الزمالك السابق، والاستفادة بخبراتهما فى إدارة الكرة المصرية.

وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم "الاثنين مينفعش يتسابوا كده فى مصر، حسام غالى مينفعش يبقى بعيد عن الكورة المصرية، ذكاء وأخلاق ورؤية، وحازم إمام مينفعش ميشتغلش.

وأضاف الفيلسوف أن الثنائى غالى والثعلب لابد أن نستفاد من عصارة خبراتهما خاصة فى سن من 35 إلى 50 عاما، فهما مواهب شابة متكاملة، قائلا " زعلان إن حازم امام فى الاستوديو بس ، وأتمنى من اللجنة الخماسية لو هتكمل وأطالب الوزير ان تكون اللجنة سباعية بضم غالى وإمام ، فلابد يكون لهما دور الفترة المقبلة، فهما مستقبل الكرة المصرية".

كان حسام غالى قد كشف فى تصريحات تليفزيونية، كواليس خلافه مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق للفراعنة، والتى تسببت فى نهاية مسيرته الدولية، مؤكدًا أنه إذا عاد به الزمن مرة أخرى فسيكرر تلك الأزمة، خاصة أن كوبر كان يتعامل بطريقة "غريبة جدًا" مع لاعبى المارد الأحمر، وعلى مدار تاريخى فى المنتخب لم أجد تفرقة بين لاعبى الأهلى والزمالك مثلما حدث فى عهد كوبر.