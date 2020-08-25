الامارات | الأهلي يرد على الزمالك ويحصل على توقيع أحد نجومه

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على الزمالك ويحصل على توقيع أحد نجومه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت تقارير إعلامية في مصر، إن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع لاعب الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي، محمد إبراهيم للدفاع عن ألوان القميص الأحمر في الموسم المقبل. ووصف مراقبون هذه الصفقة بأنها محاولة من جانب إدارة الأهلي لدعم مركز صانع الألعاب، الذي يعاني من أزمات منذ رحيل عبدالله السعيد قبل ثلاثة مواسم، وهو المركز الذي لم ينجح محمد مجدي قفشه في تعويضه.

وأكدت تقارير اعلامية مصرية، وتحديداً الموقع الرسمي لقناة صدى البلد، إن الأهلي يسعى لإبرام صفقة جماهيرية تعوض الجماهير عن رحيل عدد من نجوم الفريق هذا الموسم وفي مقدمتهم، أحمد فتحي، ورمضان صبحي، وأن الصفقة إلى جانب أهميتها الفنية هي محاولة للرد على الزمالك الذي دخل في مفاوضات مع بعض لاعبي الأهلي، ومن بينهم صالح جمعة ورمضان صبحي.

في الوقت ذاته، أكد مسؤولو نادي مصر للمقاصة، الذي يملك بطاقة اللاعب أنه لا يمانع في انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي، شريطة وصول عرض رسمي ومغري يتناسب مع ما قدمه اللاعب من مستويات لافتة خلال الفترة. ويسعى مسؤولو مصر للمقاصة لاستعادة خدمات لاعبه السابق ولاعب الأهلي، أحمد الشيخ، الذي خرج من حسابات المدرب السويسري فايلر منذ توليه مسؤولية الفريق الأحمر.

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