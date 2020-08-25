شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية: الأندية تتحمل تكلفة المسحات الطبية إذا ثبوت إيجابية أي حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل اللجنة الخماسية، إن قرار إلغاء المسحات الطبية على الأندية جاء بالاتفاق مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن اللجنة والوزارة لن تتحمل إجراء مسحات طبية في حالة ثبوت الإصابة وستكون الاندية مسؤولة عن ذلك.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الوزارة تتحمل المسحة الأولى بشكل طبيعي، لكن في حالة ثبت إصابة لاعب أو أكثر تكون تكلفة المسحة الثانية والعلاج على الأندية نفسها، مؤكدًا على أن الأندية أبلغت بذلك ومطالبة بالحفاظ على لاعبيها.

وأوضحت المصادر أن المسحة مستمر كما هي دون مشاكل، وتتحملها الوزارة وفقا لما تعهدت به الحكومة وعلى الأندية أن تراعي الاشتراطات الطبية كي لا تتحمل إعباء إجراء مسحات إضافية,