شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إحالة عدلي القيعي للجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية، بمراجعة تصريحات عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، والتي قالها في قناة النادى، خلال الساعات الأخيرة، وفى حال التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز في حق لجنة الحكام التي اختارت الحكم الكرواتى لإدارة مباراة القمة الأخيرة.

وطالبت اللجنة الخماسية وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، بكتابة تقرير عن الاتهامات التي وجهها القيعي للحكم، حتى يتم التحقيق فيها.

وكان عدلى القيعى هاجم حكم مباراة القمة 120 قائلًا: «هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاؤه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء، وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة، ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصا أنه فعل نفس الأمر في مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى».