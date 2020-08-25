شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة برشلونة تطالب رباعي الفريق بتخفيض عقودهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن إدارة نادي برشلونة اتخذت العديد من القرارات لمواجهة الآثار الناجمة عن تأثير فيروس كورونا على النادي، خاصة من الناحية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الإدارة طالبت الرباعي جيرارد بيكيه وسيرجو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو، بخفض عقودهم.
وأكدت أن هذا الطلب يأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت أن الرباعي كان مهددًا بالرحيل عن الفريق، وذلك قبل أن يقرر المدير الفني رونالد كومان بقاء الرباعي مع برشلونة مستقبلًا.
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