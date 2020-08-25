شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني يطالب لاعبي طلائع الجيش بمواصلة الانتصارات أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيونى، تدريباته، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نظيره سموحة الذي يقوده حمادة صدقى، في الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز.

ويمر الطلائع بحالة معنوية مرتفعة، بعد فوزه الأخير على طنطا بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، ويسعى الفريق لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لمواصلة المسيرة وجمع أكبر عدد من النقاط للدخول في منطقة الأمان والابتعاد عن خطر الهبوط، وحث بسيونى اللاعبين على ضرورة بذل قصارى جهدهم للظهور بمستوى جيد وإضافة النقاط الثلاث لرصيد الفريق لتحسين وضعه بالجدول.

وينتظر أن يركز المدير الفنى خلال التدريبات اليوم على رفع معدلات اللياقة البدنية وتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة.