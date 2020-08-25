شكرا لقرائتكم خبر عن «توفيق» يعقد محاضرة لـ«رجال سلة الأهلي» قبل نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة مهمة للاعبي الفريق، اليوم، قبل مباراة نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري. ويلقي توفيق محاضرة للاعبي الفريق قبل التوجه إلى صالة الشباب والرياضة التي تستضيف اللقاء لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز فيها والتتويج باللقب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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