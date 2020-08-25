«كاف» يحدد 25 سبتمبر و2 أكتوبر لمباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة أحمد أحمد، عن موعد مباراتي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. واستقر «كاف» على إقامة مباراة الذهاب في المغرب في الـ 25 من سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في الثاني من أكتوبر المقبل. وكان الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل الأدوار النهائية لدوري الأبطال بسبب انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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