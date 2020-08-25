شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يطلب من والده عدم الظهور إعلاميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من والده عدم الظهور إعلاميًا خلال الفترة الحالية.
وعلمت «المصري اليوم» أن مروان تحدث مع والده بعد حديثه لإحدى القنوات الفضائية مؤخرًا، وطلب منه عدم التحدث إلى الإعلام، منعًا لحدوث أي أزمات جديدة.
وكان مروان محسن قد تعرض لانتقادات عنيفة بعد ظهوره السيئ خلال مباراة القمة الماضية، التي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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