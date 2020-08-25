شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلي يواجه الاتحاد في نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الثلاثاء، عندما يواجه الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي ومميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق سبورتنج، أمس، ليتأهل إلى المباراة النهائية التي تقام، مساء اليوم.