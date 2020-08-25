شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة للعرضيات في مران الأهلي لاستغلال قدرات أليو بادجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة للتعامل مع العرضيات وترجمتها إلى أهداف، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية إهدار الفرص من العرضيات.
ويرغب رينيه فايلر في استغلال قدرات السنغالي أليو بادجي، في استغلال الرأسيات، وذلك بعدما أظهرت مباراة القمة الأخيرة تميز اللاعب في الألعاب الهوائية.
وشهدت التدريبات الأخيرة تركيز المدير الفني على العرضيات كأحد الحلول التي يبحث فايلر في استغلالها لزيارة شباك المنافسين.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر فقرة للعرضيات في مران الأهلي لاستغلال قدرات أليو بادجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.