شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة للعرضيات في مران الأهلي لاستغلال قدرات أليو بادجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة للتعامل مع العرضيات وترجمتها إلى أهداف، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية إهدار الفرص من العرضيات.

ويرغب رينيه فايلر في استغلال قدرات السنغالي أليو بادجي، في استغلال الرأسيات، وذلك بعدما أظهرت مباراة القمة الأخيرة تميز اللاعب في الألعاب الهوائية.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيز المدير الفني على العرضيات كأحد الحلول التي يبحث فايلر في استغلالها لزيارة شباك المنافسين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.