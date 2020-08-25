شكرا لقرائتكم خبر عن «بيدرو» يجري الفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله إلى روما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال موقع «روما نيوز» الإيطالي إن بيدرو رودريجيز، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، من أجل إجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع الرسمي مع فريق العاصمة الإيطالية.

وأوضح الموقع الإيطالي أن بيدرو وصل لعيادات فريق روما الإيطالي، قبل أن يوقع على عقد يربطه بالفريق لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وأشار «روما نيوز» إلى أن بيدرو سيحصل على راتب سنوي من روما، 3 ملايين يورو، بعد انتقاله مجانًا من تشيلسي.

يذكر أن بيدرو يعاني من إصابة بالكتف، تعرض لها في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المفترض أن يغيب عن التدريبات لنادي روما خلال الشهر الأول.