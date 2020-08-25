شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تعاقدات الأهلي تبدأ البحث عن حارس مرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي البحث عن حارس مرمى جديد، لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، بناء على طلب المدير الفني رينيه فايلر، وتوصية لجنة التخطيط.

ويسعى مسؤولو النادي لتدعيم الفريق بحارس مرمى مميز، يكون بديلًا عن شريف إكرامي الذي تم إبلاغه بعدم التجديد له، فضلا عن عدم قناعة المدير الفني بمستوى الثنائي البديل علي لطفي ومصطفى شوبير.

وخاطبت لجنة التعاقدات عددًا من وكلاء اللاعبين لترشيح حارس مرمى مميز لدراسة ملفه، وإبلاغ فايلر قبل بدء التفاوض رسميًا مع ناديه.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة، غدًا الأربعاء، في الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز.

ويُنتظر أن يركز فايلر خلال المران على مراجعة الخطة التي سيخوض بها المباراة، بجانب علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون مؤخرًا.

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