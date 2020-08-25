شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: رحيل «سواريز» عن البارسا يفتح الطريق أمام «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن رحيل اللاعب لويس سواريز عن أروقة نادي برشلونة الفترة المقبلة، سيفسح المجال أمام وصول لاوتارو مارتينيز، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستغناء عن «سواريز» يسهل عملية وصول لاوتارو من الناحيتين الرياضية والاقتصادية، دون أي أعباء على النادي.

وأكدت «الماركا» في تقريرها أن مهاجم البارسا يحصل على 16 مليون يورو راتبا سنويا مع الفريق الكتالوني، ورحيله يسمح بوصول لاوتارو دون مخاطرة النادي ماليًا.

وأوضحت أن «مارتينيز» سيكون هو الوريث الأساسي لمركز سواريز، وسيلعب في مركز رأس الحربة لتعويض غياب سواريز عن الفريق، حيث كان قد أخبره المدير الفني «كومان» بأنه خارج حساباته الفترة المقبلة ولن يكون له دور مع الفريق.