شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدخل حسابات فايلر لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على منح صالح جمعة الفرصة في مباراة الفريق أمام الجونة، غدًا الأربعاء، في المباراة التي ستقام ضمن الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فإن اللاعب أبدى سعادته بدخوله حسابات المدير الفني بعد فترة طويلة من التجميد بداعي وجود أزمات فنية لديه، وعدم التزامه بالتعليمات.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قد طالبت فايلر بمنح صالح جمعة الفرصة لحاجة الفريق لتوظيف كل عناصره بعد كبوة القمة، التي فجرت براكين الغضب داخل النادي، باعتبارها الخسارة الأولى التي يتلقاها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.