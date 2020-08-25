شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها مساء الأربعاء، ضمن فعاليات المرحلة الـ22 من منافسات مسابقة الدوري.
وتلقى الجهاز الفني صدمة جديدة، بعد تأكد غياب وليد سليمان، الجناح الأيمن، بسبب إصابة في الكتف، تعرض لها خلال مواجهة الزمالك.
ويغيب عن الأهلي في مواجهة الجونة كل من محمود متولي، للإصابة بالرباط الصليبي، وحسين الشحات، بعد إجرائه جراحة الفتاق الرياضي، ورمضان صبحي وشريف إكرامي، للرحيل النهائي، ومحمود كهربا ومحمد هاني للإيقاف.
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