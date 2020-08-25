شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية: كومان حدد مصير «بيكيه» و«بوسكيتس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية، إن هناك عددًا من لاعبي نادي برشلونة الإسباني، تم التواصل معهم من قبل المدير الفني الجديد للفريق الهولندي رونالد كومان، لمعرفة مصيرهم.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن «كومان» التقى كلًا من جيرارد بيكيه وسيرجو بوسكيتس لمعرفهم مصيرهما مع الفريق الكتالوني الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدير الفني الهولندي أخبر اللاعبين بأنهما مستمران مع الفريق، حيث إن «بيكيه» غير قابل للمس ولا يمكن المساس به، ولكن من الممكن أن يكون احتياطياً، وسيرجيو بوسكيتس سيكون دوره أقل مع الفريق، وسيجد منافسة شديدة على مركزه في الملعب.

من جانبها، قالت صحيفة الماركا، إن كومان اجتمع مع بوسكيتس حوالي نصف ساعة، حيث أخبره المدير الفني بأنه مستمر مع الفريق ولكن دوره سيكون أقل، بما أن اللاعب فرانك دي يونج سيلعب أساسياً في مركز الارتكاز.