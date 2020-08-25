شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز خارج برشلونة.. كومان يبدأ حملة الإطاحة بكبار البارسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لم يمر أكثر من أسبوع على تولي رونالد كومان قيادة برشلونة، إلا أن المدرب الهولندي قد بدأ بالفعل إجراءات عملية الإحلال والتجديد التي يتطلع إليها كل عشاق العملاق الكتالوني، بعد موسم صفري مخيب، انتهى دون أي ألقاب للمرة الأولى منذ 12 عامًا، بالإضافة لخسارة كارثية غير مسبوقة في تاريخ مشاركات الفريق بالمسابقات الأوروبية ضد بايرن ميونخ (8-2).

وبدا أن اتجاه كومان واضح بهذا الشأن، وكان التحرك الأول تجاه المهاجم الأوروجوياني والهداف التاريخي الثالث لبرشلونة في مختلف البطولات، لويس سواريز، الذي تم إعلامه بأن خدماته أصبحت غير مرغوب فيها بالنادي، وذلك على الرغم من تبقي عام على نهاية عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

ولن يتوقف كومان عند سواريز، الذي سيكون بداية عملية التخلص من النجوم الكبار بالفريق، وهي حملة ستتضمن أسماء أخرى مثل إيفان راكيتيتش، صامويل أومتيتي، وأرتورو فيدال، وقد تشمل أيضًا أسماء من العيار الثقيل أيضًا مثل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وخوردي ألبا.

ويهدف كومان إلى تجديد العناصر المهمة في صفوف الفريق، مستغلًا العناصر الشابة كذلك بالنادي مثل لاعبه في صفوف المنتخب الهولندي فرينكي دي يونج، وموهبة وسط الملعب ريكي بويج، كذلك المهاجم الشاب أنسو فاتي، بجانب الجناح البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو، وكذلك منح الفرصة للتعاقدات القياسية بالنادي والمتمثلة في أنطوان جريزمان، موسى ديمبيلي وفيليب كوتينيو.

ولن يستطيع كومان التحرك بحرية في سوق الانتقالات الصيفية 2020، إلا إذا توصل لحل فيما يخص الأسماء الكبيرة المذكورة، لأن بقاءها سيعيق تمامًا أي تحرك مالي، ولذلك كان التعامل حادًا للغاية مع واحد من أبرز نجوم برشلونة خلال العقد الأخير، سواريز، الذي كان ثاني أفضل هداف للنادي خلال تلك الفترة خلف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيكون التخلص من البيستوليرو (حامل المسدس) سواريز، هو قرار لن يستسيغه عشاق ومحبو النادي، لكن اللاعب الذي يتقاضى أسبوعيًا ما يقارب من 500 ألف يورو، لم يعد هو نفس اللاعب الذي كان عليه في بداية سنواته بالفريق، وأصبح النادي يعول بشكل شبه تام على ليونيل ميسي مع إخفاق وإصابات سواريز المتكررة.

ولم يخفِ النادي رغبته في السنوات الأخيرة في التعاقد مع مهاجم كبير، وبالتحديد اسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لكن قدوم اللاعب (23 عامًا) سيستلزم استعدادات مادية أفضل، لأن ناديه لن يتخلى عنه بسعر بسيط.

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ويملك كومان حلًا بديلًا في حال تعثر صفقة لاوتارو، وهو الهولندي الدولي ممفيس ديباي، الذي يعرفه كومان جيدًا.

ولن يكون ديباي هو الهولندي الدولي الوحيد الذي يمكنه الوصول لفريق مدرب الطواحين السابق، فكذلك دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام قد يجد طريقه إلى صفوف العملاق الكتالوني والعمل مجددًا مع كومان، لكن كل هذه الصفقات لن تتم بسهولة إلا بعد التخلص من «الوزن الزائد» في العملاق الكتالوني، وهذا ما يقوم به كومان بالفعل خلال الوقت الحالي.