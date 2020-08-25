شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المباراة المرتقبة.. أرقام آخر 5 مواجهات بين الزمالك والمقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة عن طريق الفوز على المقاولون العرب الخميس المقبل.

لغة الأرقام تعكس قوة الزمالك أمام المقاولون خاصة في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين.

الزمالك فاز في 3 مباريات وتعادل في 2 بآخر 5 مباريات ضد المقاولون ولم يخسر مطلقا.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين فاز الزمالك على المقاولون بهدفين مقابل هدف سجلهما فرجاني ساسي وأحمد السيد زيزو.

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