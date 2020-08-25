شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الجولة الـ22.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية والعشرين، من مسابقة الدوري العام المصري، بمواجهتين من العيار الثقيل، حينما يلتقي إنبي مع أسوان في تمام الخامسة مساءً، ويلتقي بيراميدز مع الإنتاج الحربي في الثامنة مساءً.

وقبل انطلاق الجولة رقم 22، يستعرض لكم "وان ثري" جدول ترتيب الدوري المصري، الذي يتصدره الأهلي برصيد 56 نقطة، رغم الخسارة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك يوم السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الأسبوع رقم 22

1- الأهلي 56 نقطة

2- الزمالك 42 نقطة

3- بيراميدز 39 نقطة

4- المقاولون العرب 37 نقطة

5- الاتحاد السكندري 30 نقطة

6- إنبي 29 نقطة

7- سموحة 27 نقطة

8- الإنتاج الحربي 24 نقطة

9- الإسماعيلي 24 نقطة

10- حرس الحدود 23 نقطة

Advertisements

11- مصر للمقاصة 23 نقطة

12- أسوان 22 نقطة

13- طلائع الجيش 21 نقطة

14- الجونة 21 نقطة

15- المصري 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- طنطا 16 نقطة

18- نادي مصر 16 نقطة