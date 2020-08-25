شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الجونة، غدًا الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، في إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري العام المصري موسم 2019 -2020.
يدخل المارد الأحمر المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 56 نقطة، وذلك بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مباراتين، وتلقى خسارة واحدة.
بينما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر، برصيد 21 نقطة، تحت قيادة مدربه بيدرو بارني.
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