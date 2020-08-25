شكرا لقرائتكم أيمن يونس: مروان محسن يحتاج تدريبات وثقة وانتقاد بلال للبلدوزر عنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن مروان محسن مهاجم فريق الكرة بالأهلى يحتاج إلى تدريبات مكثفة، حتى يكون لديه الثقة في نفسه وكذلك الثقة في انهاء الهجمة ، ،بالإضافة إلى اتخاذ قرار بإحراز الهدف ، وقال يونس في البرنامج الذى يقدمه عبر أثير أون سبورت 2 ، مروان محتاج تدريب وثقة في إنهاء الهجمة ، و ثقة في نفسه "

وأضاف يونس أنه معجب بمصطفى محمد لاعب الزمالك ، و انتهاز الفرص ، خاصة الفرصة التي توافرت له في مباراة القمة أمام الأهلى ، ونجاحه في إحراز الهدف ، واصفا انتقاد أحمد بلال للاعب أنه يجب أن يكون غير عنيف ، خاصة وأن اللاعب مازال صغير في السن .

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استطاع مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك أن يثبت إمكانياته فى خط الهجوم بالعودة إلى التهديف مجددا بإحراز الهدف الثانى فى مرمى الأهلى فى الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز فى المباراة التى فاز بها فريقه بنتيجة 3 / 1 .

تأتى عودة مصطفي محمد للتهديف بعد فترة صيام دامت لأكثر من 8 مباريات، وهو ما كان يقلق جماهير الزمالك الفترة الماضية، حتى إتهمته بتراجع مستواه بعد دخول عش الزوجيه .

أثار مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، غضب واستياء جماهير وعشاق المارد الأحمر، بعدما رفض استلام الكرة التى مررها له زميله أليو بادجى، أمام الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى القمة رقم 120 بين الفريقين، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1.