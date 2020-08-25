شكرا لقرائتكم المركز الأولمبي يستضيف اختبارات المتطوعين لمونديال كرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المركز الأوليمبي للمنتخبات والفرق القومية بالمعادي، اختبارات المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر 2021 المقرر لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، حيث يبدأ أول اختبار غداً الأربعاء ، حتي يوم 14 سبتمبر المقبل ، فيما يجري اختبارات المتطوعين في الاسكندرية في الفترة من 17 الي 21 سبتمبر .

فيما عقد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى مؤخر جلسة مع اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر، بحضور رئيس اللجنة المهندس هشام نصر، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي، وحسين لبيب مدير البطولة.

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وتناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بحفل قرعة المونديال المقرر إقامته فى 5 سبتمبر المقبل أمام سفح الأهرامات، بحضور مسئولى الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومسئولى المنتخبات المشاركة فى المونديال.

وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول البرنامج الشامل لفعاليات حفل القرعة، بدءاً من وصول السادة الضيوف، ومراسم استقبالهم، وفقرات الحفل، وإخراجه بشكل كامل بصورة تعكس قدرة مصر التنظيمية للبطولات الدولية الكبري.

كما تم الاتفاق على التصور المقدم للمكان المحدد لاستضافة مراسم القرعة بأحد الفنادق مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق التام مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي.