شكرا لقرائتكم مفاجأة.. شريف إكرامي يقود مفاوضات بيراميدز مع فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مقرب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق السابق تحدث مع فايلر مؤخراً بشأن انتقال الأخير لتدريب فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة .

وقال مصدر، إن شريف إكرامي الذى كان له دوراً كبيراً في تحريض رمضان صبحي زوج شقيقته على الرحيل من الأهلي والاقتراب من بيراميدز تحدث مع فايلر منذ فترة بشأن إمكانية تدريب بيراميدز لو قرر الرحيل من الأهلي لسبب أو لأخر.

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وشهدت علاقة شريف إكرامي بالأهلي توترا مؤخراً، بعدما فاجئ الحارس الجميع في شهر فبراير الماضي وأعلن عبر صفحته على "توتير" رحيله عن الأهلي في سابقة لم يشهدها النادي من قبل ثم وجهت له إدارة النادي الشكر مؤخراً وأنهت موسمه مع الأهلي حالياً بسبب إتهامه بتحريض رمضان صبحي على الرحيل وإثارته أكثر من أزمة في غرفة ملابس الفريق مؤخراً أبرزها رفض تخفيض عقود اللاعبين في "جائحة" كورونا وتوجيه إتهامات لإدارة النادي سراً وفي في غرفة ملابس الاهلي ويُعلن دعمه لها علناً.

وأشار المصدر إلى أن شريف إكرامي يرتبط بعلاقة قوية مع فايلر خارج الملعب وهي العلاقة التى سمحت للحارس بأن يُخطر المدرب السويسري بأنه سيرحل من النادي في شهر يناير الماضي وقبل الجميع في فريق الكرة ، لذا يحاول شريف إستغلال هذه العلاقة في إقناع فايلر بالرحيل من الاهلي لتدريب بيراميدز لاسيما وأن الأخير سيمنحه عقداً يزيد عن الأهلي بثلاثة أضعاف.