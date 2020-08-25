شكرا لقرائتكم أحمد حسن: لماذا تحقق اللجنة الخماسية مع عدلي القيعي وتترك الآخرين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه مستغرب للغاية من قيام اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بالتحقيق في حديث المهندس عدلي القيعى مستشار التعاقدات بالنادي الأهلى، ومقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادى الأحمر، بهذه السرعة، وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: " اللجنة الخماسية تفاعلت بشدة ضد عدلى القيعى، بعد هجومه على حكم لقاء الأهلى والزمالك، وكلفت رئيس لجنة الانضباط بالتحقيق في كلام القيعى".

وأضاف:" لماذا لم يتم اتخاذ نفس الموقف تجاه التجاوزات التى تحدث عبر شاشة القنوات الفضائية، حتى أن هناك تجاوزات ضد أعضاء اللجنة الخماسية أنفسهم ولم يتحركوا ولم يتخذوا أي قرار".

وواصل:" هل الأعضاء في اللجنة لم يتابعوا تلك القنوات الفضائية والتجاوزات ضدهم، يجب أن يتم تحويل كل التجاوزات إلى لجنة الانضباط طالما سيتم إحالة المهندس عدلي القيعى، من يتجاوز لابد أن يعاقب".

وزاد:" لا يجوز أن نرى شخص واحد، بينما مع الآخرين " لا نسمع لا نري"، البعض يريد إغماء عينيهم وسد آذانهم عن التجاوزات".

وأردف:" مستغرب للغاية من التحرك السريع ضد القيعى، ولذلك فيجب تطبيق المبدأ نفسه وأن يتم إحالة الجميع إلى لجنة الانضباط في ظل كثرة التجاوزات خلال الفترة الماضية".

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وأتم: "بما أنكم تريدون معاقبة القيعي، فيجب معاقبة الآخرين".

كما أكد أحمد حسن أن أسامة جلال مدافع إنبي، ورجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز، ضمن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقال: " اللاعب في حسابات النادي الأهلى، ووقع على ورقة رغبة للانضمام لصفوف الفريق الأحمر، مع أمير توفيق مدير التعاقدات".

وأضاف:" أسامة لاعب جيد ومفيد جدا للنادي الأهلى، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق وإصابة عدد من اللاعبين، كما أنه تألق مع إنبي ومنتخب مصر الأوليمبي في الموسم الجاري".

وواصل الصقر:" الأهلي أيضا يسعى لضم رجب بكار مدافع فريق بيراميدز، خاصة مع رحيل أحمد فتحى في نهاية الموسم الجاري".

وأكمل:" بيراميدز لديه أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن مثل أحمد توفيق وعمر جابر، وبالتالي من الممكن الموافقة على رحيل بكار إلى النادي الأهلي".

وزاد:" الأهلي في احتياج لضم ظهير أيمن، خاصة أن رحيل فتحى سيكون أزمة كبيرة".