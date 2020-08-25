شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تخطر الأهلى والزمالك بـ4 مخالفات فى القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، خطابات إلى ناديى الأهلى والزمالك تتضمن وجود مخالفات للأجراءات الطبية المتبعة فى مباريات الدورى فى زمن كورونا وأخرها مباراة القمة الأخيرة، وحذرت اللجنة الخماسية الناديين من تكرار هذه المخالفات فى المباريات المقبلة والا سيتم اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الناديين بجانب استبعاد المخالفين من الحضور.

وتتضمن المخالفات التى جاءت فى خطاب اتحاد الكرة للناديين عدم التزام اللاعبين بالاجراءات وأبرزها تبادل العناق والأحضان عقب الأهداف وتناول المياة من نفس الزجاجات وعدم التزام البدلاء بارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالمسافات المتفق عليها وهى متر ونصف بين كل لاعب على دكة البدلاء.

على صعيد مختلف، استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة على اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للتعرف على مدى قانونية طلب نادى الزمالك بالحصول على قيمة غرامة أحمد الشناوى حارس الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى بالفوائد، خاصة أن الحارس حصل على مقدم العقد وقيمته 8 ملايين جنيه منذ عامين ولم يردها للزمالك طوال هذه الفترة.

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وحددت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، 17 سبتمبر موعداً لحسم قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قراراً بإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

وعلق المستشار عادل الشوربجي، على استماع اللجنة لأقوال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي، قائلا، "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوي مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

وأضاف عادل الشوربجي في تصريحات له، "الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ الذي حصل عليه أحمد الشناوي بالفوائد، ولكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائي يوم 17 سبتمبر"