شكرا لقرائتكم مجلس الإسماعيلي يستقر على رحيل الفرنسى جوميز بسبب سوء النتائج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم الانتظار لنهاية الموسم بسبب سوء نتائج الدراويش بالفترة الأخيرة ، ويخضع فريق الإسماعيلى اليوم الثلاثاء لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طنطا المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 22 للمسابقة في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة حرس الحدود التي أقيمت مساء الأحد على ستاد المكس في ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل 2/2، بادر حرس الحدود بالتقدم في الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء أحرزها مصطفى جمال " المتخصص " ، وتعادل عماد حمدي للإسماعيلى في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ، وفى الدقيقة 64 أضاف عمر طارق الوحش الهدف الثاني للدراويش من ركلة جزاء ، وتعادل جريندو عبد اللطيف للحدود من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

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وقد ألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 70 بعدما احتسبها ، إلا أنه وفور العودة لتقنية الفار عاد الحكم وألغى الكرة .

لم يساعد التعادل كلا الفريقين، إذ ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 24 نقطة في المركز التاسع من 20 مباراة، وارتفع رصيد حرس الحدود إلى 23 نقطة من نفس عدد مباريات الدراويش.