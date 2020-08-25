شكرا لقرائتكم خالد الغندور: بقاء أحمد فتحى بالأهلى أفيد للطرفين وعقده مع بيراميدز قانونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الأخبار المتداولة بشأن تفكير أحمد فتحى لتجديد عقده مع الأهلى والتراجع عن انتقاله لنادى بيراميدز.

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": أحمد فتحى لاعب كبير وبقاؤه فى الأهلى أفضل له وللأهلى، وبالنسبة لتوقيعه لنادى بيراميدز قانونيا عقده مش باطل وسليم مع بيراميدز عشان مضى قبل نهاية تعاقده بـ6 أشهر، ولو مضى للأهلى يبقى مضى لناديين فى وقت واحد ومن حق بيراميدز الشكوى.

وتابع خالد الغندور: "ثانيا هو رفض عرض الأهلى وفضل عرض بيراميدز وده نفس ما فعله عبد الله السعيد والأهلى رجعه وقرر بيعه عشان مبادئ الأهلى لا تسمح وده قرار المجلس وكابتن محمود الخطيب وهنا السؤال هل سيوافق فتحى على البقاء مع زيادة قيمة عقده وهل الأهلى هيوافق على عودته رغم تفضيله لبيراميدز وهنا ما هو الفارق بين عبد الله السعيد وأحمد فتحى والاثنين أولاد الإسماعيلى اصلا وهل الكرة انتماء أم احتراف وهل ما فعله رمضان احتراف ومن حقه ولا يعتبر خان الأهلى، رغم أنه من قطاع الناشئين منذ أن كان 8 سنوات".

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وأوضح خالد الغندنور: "أخيرا هل الهزيمة فى مباراة وأنت المتصدر تجعل فايلر مدرب ضعيف وتجعل من المهم بقاء فتحى وتجعل الحكم الكرواتى كما قال المهندس عدلى القيعى وأخيرا هل كهربا لاعب هارب أم فى عرف البعض لا".