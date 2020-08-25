شكرا لقرائتكم أحمد جلال إبراهيم: لم نغلق ملف بطل القرن والتدعيمات سر تفوقنا في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن نادي الزمالك لم يغلق قضية بطل القرن، ونجهز ملفا كاملا يتم تجهيزه لتقديمه للاتحادين الدولي والمصري.

وأضاف نائب رئيس الزمالك في تصريحات: "ملتزمون بما سبق أن أشرنا إليه بشأن ملف القرن، نحاول البحث عن حقوق النادي التي لم تتم متابعتها خلال الفترات السابقة، ويكفينا شرف المحاولة حتى لو لم نحصل على حقوقنا، هناك لجنة رباعية أتواجد بها رفقة أحمد مرتضى منصور واثنين آخرين، نقوم بعرض كل المستجدات على مرتضى منصور وبدوره يعرضها على مجلس إدارة النادي، ونعمل على تجهيز ملف قوي، نستعين بآراء أكثر من خبير، وفور الانتهاء منه سنقوم بإرساله إلى الاتحادين الدولي والمصري".

وقال أحمد جلال إبراهيم: "الزمالك تخطى فريقا كبيرا بحجم الأهلي، وذلك يعود إلى التدعيمات والصفقات القوية التي وفرتها الإدارة للفريق بالفترة الماضية، بالإضافة إلى الإدارة الفنية الرائعة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون".

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وتابع نائب رئيس الزمالك: "هناك روح رائعة بين اللاعبين داخل صفوف الفريق، وهناك تعاون بين اللاعبين الكبار والناشئين، والجميع يسعى لتنفيذ تعليمات المدير الفني".

وأوضح جلال إبراهيم: "ملف تجديد عقود اللاعبين يقوده أمير مرتضى المشرف على الكرة، في حين يقود مجلس الإدارة المفاوضات مع بيراميدز لحسم عدد من الصفقات، ولكن تركيزنا الأكبر في الوقت الحالي هو على تحقيق اللقب الإفريقي".