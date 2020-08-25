شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: باوك اليونانى استقر على رحيل عمرو وردة.. وقبرص وجهته المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن عمرو وردة لاعب المنتخب قريب جدا من مغادرة ناديه باوك اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "إن نادى باوك اليونانى استقر على الاستغناء عن لاعبهم عمرو وردة بسبب سلوكياته خارج الملعب".

وأضاف أحمد شوبير: "قد تكون وجهة عمرو وردة المقبلة فى قبرص وللأسف سيبدأ العدد التنازلى للاعب فى كرة القدم".

وتابع: "عمرو وردة أضاع العديد من الفرص ولم يستغل قدراته الفنية جيدا".

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وكان عمرو وردة واحدا من اللاعبين المميزين فى الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية ولكنه دخل فى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى ابتعاده عن الصورة بشكل ملحوظ.

واختار المدير الفنى لفريق باوك، آبيل فيريرا قائمة تضم 30 لاعبا لخوض منافسات البطولة، ليس من بينهم عمرو وردة من حساباته.

وارتبط اسم عمرو وردة بالرحيل للدورى القبرصى خلال موسم الانتقالات الحالي، بعدما دخل دائرة اهتمامات أبولون ليماسول فى الفترة الماضية.

وعاد الدولى المصرى إلى صفوف باوك مطلع هذا الموسم، بعد موسم إعارة مع فريق لاريسا لم يكتمل بعد استغناء النادى عنه.