شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: حزين على رمضان صبحى لتفضيله اللعب فى الدورى على الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق، أنه حزين بسبب بقاء رمضان صبحى فى مصر وعدم عودته مرة أخرى إلى الاحتراف واللعب فى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكشف شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "حزين من موقف رمضان صبحى واختياره اللعب فى الدورى المصرى على حساب العودة إلى الدوريات الكبرى وناديه هيدرسفيلد الإنجليزى، رمضان صبحى يمتلك كل مقومات النجاح فى الاحتراف فى ظل القدرات الفنية والبدنية الرائعة التى يمتلكها إلى جانب صغر عمره".

يذكر أن رمضان صبحى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة بعد وصول المفاوضات بين بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزى إلى مرحلة متقدمة للغاية .

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فى سياق متصل، أعلن كارلوس كوربيران المدير الفنى لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن خروج النجم المصرى رمضان صبحى، من حساباته فى الموسم المقبل، نظرا لأن اللاعب أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ووتحدث كوربيران، للموقع الرسمى لنادى هدرسفيلد الإنجليزي، قائلا:"رمضان صبحى وفلوران هاديرجوناج، لن يخوضوا التدريبات مع الفريق، لأنهم اقتربوا من الرحيل عن الفريق، فى الصيف الحالى".

أضاف مدرب الفريق الإنجليزي، قائلا:"النادى يمتلك عروض لهذا الثنائي، وهم الأن فى مرحلة المفاوضات مع الأندية المهتمة بالحصول عليهم، وبالتالى فهم خارج حساباتى فى الموسم المقبل، وتركيزى منصب فقط على اللاعبين المتواجدين حاليا".