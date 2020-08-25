شكرا لقرائتكم طارق العشرى يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبى المصرى قبل مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن سلبية نتيجة المسحة الأخيرة لجميع لاعبي الفريق البورسعيدي والجهاز الفني قبل لقاء نادي مصر المقرر له غدا في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

في نفس الوقت أكد العشري على تحول نتيجة مسحة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي الفريق إلى سلبية.

ويستعد الفريق البورسعيدي للقاء نادي مصر غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الدوري المصري الممتاز.

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كان اتحاد الكرة سبق وقرر إلغاء قرار اعتبار المصري منسحبا أمام الإسماعيلي وتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري بسبب وجود إصابات عديدة بكورونا في الفريق قبل تماثل الجميع للشفاء مؤخرا.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تقديم شكوى رسمية ضد لاعبه البوركينى سعيدو صنبورى الذى تغيب عن صفوف الفريق منذ فترة ورفض الإنخراط فى التدريبات مع زملائه بعد قرار الإيقاف الذى أصدره طارق العشرى المدير الفنى للفريق على اللاعب بصحبة الليبى مفتاح طقطق .

وكان اللاعب قد رفض الإنتظام فى التدريبات ضاربا بتعليمات الجهاز الفنى عرض الحائط ومفضلا عدم استكمال الموسم مع الفريق بالرغم من تألقه خلال الفترة الماضية وتحديدا مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق للنادى البورسعيدى .

ويجهز مسئولو المصرى ملفا كاملا بكل الازمات التى افتعلها اللاعب خلال فترة تواجده داخل صفوف الفريق .